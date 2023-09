Verdachte aangehouden bij verkeerscontrole Hazeldonk

Tussen 16.30 uur en 20.30 uur hebben politieagenten van Team Verkeer, de Landelijke Eenheid, Belastingdienst en de Koninklijke Marechaussee 41 voertuigen gecontroleerd. Hierbij zijn 6 boetes uitgedeeld:

2x proces-verbaal voor rijden zonder geldig rijbewijs

1x proces-verbaal losbreekrem inrichting niet goed

1x proces-verbaal aanhanger voortbewegen met vals kenteken

1x proces-verbaal voor spookrijden en invordering rijbewijs

1x proces-verbaal inrijden geslotenverklaring snelweg

Ook is er bij twee personen een gebruikershoeveelheid drugs in beslag genomen en is er een 24-jarige verdachte uit Frankrijk aangehouden voor rijden onder invloed en het niet kunnen tonen van een legitimatiebewijs. Bij deze verdachte zijn diverse goederen in beslag genomen.