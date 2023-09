Verdachte aangehouden na vernieling, belediging en bedreiging

Zaterdag 17 september 2023 rond middernacht rijden agenten over de Besterdring als zij een groep mensen bij elkaar zien staan die een conflict lijken te hebben. De verdachte lijkt onder invloed en word door vrienden tegengehouden om in zijn auto te stappen. Als agenten het gesprek aangaan worden zij diverse keren beledigd. Ook wordt hen verteld dat de man mogelijk diverse scooters heeft vernield. Agenten besluiten de 33-jarge man uit Tilburg aan te houden, echter verzet hij zich hevig. Uiteindelijk lukt het om handboeien aan te leggen. De man blijft de agenten flink beledigen en scheldwoorden roepen tegen hen. Ook bedreigt hij hen met de dood. De man is overgebracht naar het cellencomplex voor verhoor.