Motorrijders beboet tijdens geluidscontrole

Bij de controle op de Brouwerskolkweg overschreden zes motoren het toegestane geluidsniveau. Op de rollerbank bleken zeven bromfietsen te zijn opgevoerd. Alle bestuurders kregen een boete en een WOK-melding. Dit betekent dat zij niet meer op hun tweewieler mogen rijden, totdat deze op eigen kosten opnieuw is gekeurd door de RDW.



Naast deze boetes werden er op en rond de Zeeweg ook boetes uitgeschreven voor het vasthouden van een mobiele telefoon, het niet dragen van een helm, het rijden zonder rijbewijs en het niet gebruikmaken van het bromfietspad. De uitgevoerde snelheidscontrole leverde 88 boetes op. De hoogst gemeten snelheid was maar liefst 115 kilometer per uur.



Verkeersveiligheid vergroten

Het aantal verkeersslachtoffers was in Nederland vorig jaar hoger dan in de jaren ervoor. Menselijk gedrag ligt meestal ten grondslag aan verkeersongevallen. Mensen rijden te hard, ze zijn onder invloed van middelen of ze laten zich afleiden door bijvoorbeeld het gebruik van een mobiele telefoon. De politie houdt regelmatig controles om de verkeersveiligheid te vergroten.