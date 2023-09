Onderzoek na aantreffen overleden vrouw

De politie heeft rond 14.30 uur een melding gekregen van een overleden persoon in een woning aan de Loevesteinlaan. Ter plaatste is er een Plaats Delict gemaakt. In en rond de woning is de politie uitgebreid sporenonderzoek gestart. Daarnaast vindt er buurtonderzoek plaats en worden getuigen en de verdachte gehoord. Er is op dit moment nog niets bekend over de aanleiding en toedracht.

Getuigen

De politie wil graag spreken met mensen die iets gehoord of gezien hebben in de omgeving van de woning aan de Loevesteinlaan. Heeft u tips of informatie die van belang kunnen zijn bij dit onderzoek? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844. Wilt u liever anoniem een melding doen? Bel dan met M. (Meld Misdaad Anoniem) via 0800-7000. Ook kunt u een tipformulier invullen.