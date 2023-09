Drie aanhoudingen na zware mishandeling

De meldkamer werd rond 21.20 uur gebeld vanwege een flinke vechtpartij. Hierbij zou iemand met een ijzeren pijp geslagen worden. Meerdere agenten reden naar de desbetreffende locatie en konden met behulp van omstanders het slachtoffer vinden. De 35-jarige man zat met een volledig bebloed lichaam op straat. Direct werd er voor de man een ambulance opgeroepen. Hij is vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Even verderop, op het Moleneind, liepen drie mannen die aan het signalement van de daders voldeden. Zij zijn hierop aangehouden. Het drietal (23, 23 en 40 jaar oud) is overgebracht naar het politiebureau. Zij zitten vast voor verder onderzoek. De politie heeft inmiddels het slachtoffer gesproken. Hij heeft aangifte gedaan.