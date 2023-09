Woning beschadigd voor zwaar vuurwerk

De explosie door het zware vuurwerk vond rond 22.00 uur plaats. Door de klap raakten het rolluik en een raam vernield. Direct gingen er meerdere agenten naar de desbetreffende woning om een onderzoek in te stellen. Uit dit onderzoek bleek dat er geen direct gevaar meer voor de omgeving was. De bewoner deed aangifte en de politie doet onderzoek.

Heeft u iets gezien?

Bent u getuige geweest of heeft u meer informatie over de dader(s)? Bel dan met ons via 0900-8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Anoniem bellen kan ook via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000). Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer: 2023238822.