Twee verdachten aangehouden na steekincident Assen

De politie kreeg maandagmiddag rond 16:30 uur de melding van het steekincident. Toegesnelde agenten troffen een gewonde 28-jarige man uit Assen aan. Hij is gecontroleerd door ambulancepersoneel. De politie startte direct een (sporen)onderzoek. Van de twee verdachten was een duidelijk signalement beschikbaar. Zij zijn maandagavond nog aangehouden in Assen. Het gaat om twee 18-jarige jongens uit Ter Apel. Zij zitten vast en worden verhoord.

Onderzoek gaat door

Ons onderzoek naar de precieze toedracht van het steekincident loopt nog. We vragen getuigen om zich te melden. Heeft u het steekincident zien gebeuren of heeft u iets gezien of gehoord wat met dit incident te maken kan hebben? Of beschikt u over camerabeelden (van een mobiele telefoon, deurbelcamera of dashcam) waar het steekincident of de verdachten op zijn te zien? Deel deze informatie met de politie. Neem telefonisch contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier gebruiken. Beelden uploaden kan ook via het tipformulier.