Afnemers gestolen data krijgen bericht van politie

Deze aanpak is een vervolg op een onderzoek uit 2022. In mei van dat jaar heeft de politie in samenwerking met de Belgische politie en de FBI een hoofverdachte aangehouden in een onderzoek naar online verkoop van gestolen privacygegevens en het faciliteren van DDoS aanvallen tegen betaling. Na de aanhouding van de Belgische verdachte is de politie Oost-Nederland verder onderzoek gaan doen naar de (mogelijke) afnemers van de gestolen data.

400 mensen krijgen bericht

Het onderzoek richtte zich op de Nederlandse gebruikers van WELEAKINFO.TO maar bovenal op de bezoekers met een (betaald) account die mogelijk privacygevoelige informatie hebben gekregen of voorhanden hebben gehad die door een misdrijf zijn buitgemaakt. Met deze persoonsgegevens kunnen verschillende cybercrimedelicten gepleegd worden, bijvoorbeeld computervredebreuk of bankheldeskfraude.

Ongeveer 400 Nederlandse gebruikers zijn naar voren gekomen in het onderzoek. Een groot deel heeft een brief/e-mail gekregen met daarin de waarschuwing dat het voorhanden hebben van gestolen data of het verhandelen van die privacygegevens strafbaar is. Die boodschap wordt ook gedeeld in een zogenoemd stopgesprek.

Aanpak gericht op verder daderschap voorkomen

De aanpak waarbij (mogelijke) afnemers benaderd worden door de politie is erop gericht gebruikers uit de anonimiteit te halen. Hiermee wil de politie een duidelijk signaal afgeven dat strafbare feiten die online gepleegd worden ook zichtbaar zijn. In de brieven of e-mails staat een duidelijke oproep te stoppen met de activiteiten en een waarschuwing welke gevolgen het kan hebben als je je schuldig maakt of blijft maken aan online criminaliteit.

Verdienmodel

Gegevens die buitgemaakt zijn bij datalekken zijn goud waard voor criminelen. Met gegevens als naam, geboortedata, bankrekeningnummers ed, kunnen veel online misdrijven worden gepleegd. In de data wordt bijvoorbeeld heel gericht gezocht naar een bepaalde doelgroep om daar slachtoffers te maken. In de criminaliteit die daaruit voortvloeit worden miljoenen verdiend. De politie wil met het benaderen van gebruikers en mogelijke afnemers voorkomen dat ze verdere stappen zetten op het criminele pad.

Aanpak online criminaliteit

De aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit heeft een hoge prioriteit binnen de politie en het Openbaar Ministerie. Daarbij wordt ook de focus gelegd op preventie van zowel slachtoffers als daders. Ook zetten we in op verstoren van de criminele processen en het opsporen van cybercriminelen.