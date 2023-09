Politie zoekt getuigen brandstichting en vernieling woning Enschede

Enschede - Aan de Dennenweg in Enschede is in de nacht van 18 september rond 04:30 schade aangericht aan een woning. Aan de voordeur van de woning is brandgesticht en de ruiten aan de voorzijde van de woning zijn vernield. De politie zoekt getuigen die iets gehoord of gezien hebben of die in het bezit zijn van camerabeelden