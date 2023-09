Verdachte aangehouden betrokkenheid drugslab in Hengelo

Afbeelding ter illustratie.

De politie kwam het lab op het spoor na een melding over een mogelijke inbraak bij een sportclub aan de Zwavertsweg. Ter plaatse bleken de verdachten te zijn gevlucht. De politie trof in de omgeving een man aan, waarna zij ook een lab aantroffen waar vermoedelijk synthetische drugs werd geproduceerd. Daarop kwam onder andere het team Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) ter plaatse. De 39-jarige verdachte zit vast en wordt verhoord. Eventuele meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Als chemische stoffen een bedreiging zijn voor de omgeving komen de experts van het LFO in actie. Medewerkers van het LFO zijn getraind om op het allerhoogst veiligheidsniveau met deze incidenten om te gaan. Ook is de recherche begonnen met het onderzoek. Op een later moment zal het vermoedelijke lab ontmanteld worden.

Tips

Heeft u informatie of tips die ons kunnen helpen bij dit onderzoek? Of heeft u in de omgeving van de Anton Brucknerstraat in Hengelo iets gezien dat u is opgevallen? Bel dan 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Meer informatie over het aantreffen van een drugslab vindt u op onze website: https://www.politie.nl/informatie/wat-moet-ik-doen-als-ik-een-drugslab-ontdek.html

2023432273 EY