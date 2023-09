Getuigen van explosie bij woning gezocht

Door de explosie liep de voordeur van de woning ernstige schade op, net als de gevel. Er zijn geen slachtoffers gevallen. De vermoedelijke verdachte droeg een bivakmuts en vluchtte weg op een groene GO deelscooter. De politie doorzocht de omgeving, maar trof de verdachte niet aan.

Uw informatie kan het onderzoek helpen

Heeft u iets gezien of gehoord van deze explosie? Of heeft u de verdachte gezien in de omgeving? Deel deze informatie dan met de politie door te bellen naar 0900 8844. Liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Ook beelden van de omgeving, bijvoorbeeld gemaakt met een deurbelcamera of een dashcam, zijn van harte welkom. Deze kunt u ook delen via onderstaand tipformulier.