Schietincident Delft en mishandeling in supermarkt in Team West

Op vrijdag 23 juni is een 23- jarige man op de Nieuwe Plantage in Delft meerder keren beschoten door een onbekende man. Het slachtoffer was deze onbekende schutter op die dag al eerder op verschillende locaties in Delft tegengekomen. Hij werd door deze onbekende man toen al mondeling en met een mes bedreigd. Na deze eerdere bedreigingen komt het rond 15.45 uur die middag tot een derde confrontatie tussen de twee op de Nieuwe Plantage. De verdachte heeft dit keer een vuurwapen bij zich. Op beelden is te zien dat de onbekende man op de fiets aan komt rijden, uit een schoudertasje een vuurwapen trekt en meerdere keren in de richting van het slachtoffer schiet. Het slachtoffer raakte hierbij gelukkig niet gewond. De verdachte rijdt vervolgens, op een licht gekleurde damesfiets weg in de richting van de tramhalte aan de Vrijebanselaan. In de uitzending worden camerabeelden getoond van het schietincident en de schutter.

Op zaterdag 17 juni heeft er in een supermarkt aan de Ambachtsgaarde in Den Haag een mishandeling plaats gevonden. Een onbekende man sloeg twee voortanden uit de mond van een 27- jarige man die het opnam voor een oudere vrouw die in de rij stond bij de kassa. En dat vanwege het verschuiven van een boodschappenmandje. De onbekende man dreigde het slachtoffer ook nog met de dood. Het hele incident staat op beeld, maar op verzoek van de officier van justitie worden alleen beelden getoond van voor én na het incident. Het slachtoffer is direct naar het ziekenhuis gegaan voor een spoedbehandeling aan zijn kaak. Helaas zal hij nog een aantal behandelingen nodig hebben om de schade te herstellen. In de uitzending worden camerabeelden getoond van de verdachte.



Op zondag 19 maart vond een poging inbraak plaats bij een winkel aan het Koningin Julianaplein in Voorburg. Op de camerabeelden is te zien dat de inbreker met een breekijzer naar de voordeur van het pand loopt. Ook is te zien dat de inbreker twee tassen bij zich heeft. Het lukt de verdachte niet om het raam van de voordeur in te slaan, er is wel een klein gat ontstaan. De verdacht probeert vervolgens met vuurwerk een gat in het raam te maken maar dit lukt ook niet. De man loopt weg in de richting van de Van Tuyll van Serooskerkenstraat. In de uitzending worden camerabeelden getoond van de verdachte.

