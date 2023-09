Man (30) zwaargewond bij schietpartij

De politie kreeg dinsdag 19 september 2023 rond 02.05 uur een melding van een schietpartij aan het Verdiplein. Buurtbewoners wezen buiten aan de agenten het pand aan waarvoor in de voortuin geschoten zou zijn. Het betrof een rijtjeswoning. Het slachtoffer, een zoon van de bewoonster, bevond zich inmiddels in de woning. Al snel was ook ambulancepersoneel ter plaatse. Het slachtoffer werd door hen met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Agenten stellen een uitgebreid buurtonderzoek in. Rechercheurs kijken relevante camerabeelden uit.



Oproep

Heeft u afgelopen nacht tussen 01.00 en 03.00 uur verdachte personen en/of andere opvallende zaken in Tilburg (Noord) gezien? Heeft u andere informatie over het schietincident of beschikt u over relevante camerabeelden, bel dan met de politie in Tilburg via 0900-8844. Vermeld dan het zaaknummer 2023239804. U kunt ook bellen met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

