Politie doet onderzoek naar brand bij woning

De brand ontstond op dinsdag 19 september rond 3.40 uur. Toen agenten bij de woning aankwamen waren de bewoners al naar buiten gegaan. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Een van de bewoners moest aan zijn verwondingen worden behandeld. Een nog onbekende dader of daders zouden een brandbaar voorwerp naar binnen hebben gegooid waardoor er brand ontstond en de bewoners naar buiten moesten vluchten. De brandweer heeft het vuur geblust.

Getuigen

De recherche stelt een onderzoek in naar de zaak en vraagt getuigen zich te melden. Heb je iets gezien in de omgeving van de Scheldestraat of heb je camerabeelden voor ons? Neem dan contact op via 0900-8844. Liever anoniem? Bel 0800-7000. Je kan ook een tipformulier invullen en camerabeelden uploaden. Vermeld daarbij het zaaknummer 2023239812.