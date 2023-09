Noodlottig ongeval doodsoorzaak 3-jarig meisje

Het meisje is gestikt door een lint dat ze om haar nek had hangen. Maandagmiddag werd het meisje rond 13.00 uur op het buitenterrein van het kinderdagverblijf gevonden en was niet meer aanspreekbaar. Hulpdiensten hebben alles op alles gezet om het meisje te redden, maar hulp mocht niet meer baten. De familie is op de hoogte gebracht van de uitkomst van het onderzoek.

Het incident heeft een enorme impact gehad op alle betrokkenen en de hulpdiensten. We wensen de nabestaanden veel sterkte toe.