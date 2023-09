Tweede verdachte aangehouden in onderzoek naar dood Johan van Boxtel

Enige tijd geleden kreeg de politie nieuwe informatie binnen, in het onderzoek naar de moord op de destijds 32-jarige Van Boxtel. De Eindhovenaar werd op zondag 7 mei 2017 doodgeschoten op de Memlincstraat. Het onderzoek werd nieuw leven ingeblazen en dit leidde op maandag 11 september tot de aanhouding van een eerste verdachte.

Tweede verdachte

Op de beelden van de moord was te zien dat er vermoedelijk tenminste twee personen bij betrokken waren. Na de eerste aanhouding deed het Team Grootschalige Opsporing (TGO) intensief verder onderzoek. Dat leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de tweede verdachte. Dat betreft een 42-jarige man uit Eindhoven. Hij wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de zaak.

Op het moment van zijn aanhouding zat hij vast in de PI in Grave in verband met een ander onderzoek.

Hulp publiek

Als politie en justitie willen we niets liever dan dit misdrijf oplossen en het onderzoek is nog steeds in volle gang. We sluiten niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen. We herhalen daarom ook nogmaals de oproep aan het publiek. Wij hopen dat er mensen zijn die na al die tijd nog informatie hebben die ons kan helpen en dat zij dat alsnog willen melden. De kleinste details kunnen ons namelijk helpen. Melden kan volledig anoniem via Meld Misdaad Anoniem (MMA) of één van de andere onderstaande manieren.

Opsporing Verzocht

De moord op Johan van Boxtel is geruime tijd geleden en we begrijpen dat één en ander in uw geheugen wat naar de achtergrond kan zijn gezakt. In juli 2018 werd uitgebreid aandacht besteed aan de moord in Opsporing Verzocht. De bewuste uitzending kijkt u hier.

Wij snappen dat er mogelijk veel vragen zijn over de moord en het huidige onderzoek. In het belang van het onderzoek kunnen we daar echter geen verdere mededelingen over doen.