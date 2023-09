Aanhouding voor misbruik alarmnummer 112

Jaarlijks worden er honderden valse aangiften en meldingen gedaan bij de politie. In 2022 werd het alarmnummer 112 bijna 3,5 miljoen keer gebeld. 37 procent van deze oproepen werd niet doorgezet naar de hulpdiensten, omdat het ging om misbruik of oneigenlijk gebruik van het noodnummer. Het bezorgt de politie en andere hulpverleners veel onnodig werk en wordt als een zwaar vergrijp gezien.



Misbruik strafbaar

Bij een valse 112-­melding zal degene die de valse melding heeft gedaan, worden opgespoord. Als je een valse melding doet (dit betekent: zeggen dat er iets gebeurt, wat niet waar is), of misbruik maakt van 112 (alleen bellen en de verbinding verbreken of lachen, schreeuwen, schelden, etc.), dan pleeg je een misdrijf. De politie zal dus ingrijpen. Misbruik kan resulteren in een taak- of gevangenisstraf.