Verdachten en getuigen steekincident gezocht

Na het incident is er meteen een onderzoek ingesteld. Zo spreken we onder andere met getuigen en doen we buurt- en sporenonderzoek.

Signalement

De politie is op zoek naar twee mannen die beiden op de fiets waren. De ene persoon had een witte gelaatskleur, slank postuur en was tussen de 1,80 en 1,90. Hij was tussen de 30 en 40 jaar en had kort donkerblond haar. De andere persoon had hetzelfde signalement alleen droeg hij een capuchon dus de haarkleur is onbekend.

Tips en getuigen gezocht

Heeft u iets gezien dat mogelijk in verband staat hiermee? Neemt u dan contact op met 0900-8844 of vul het tipformulier hieronder in. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Ook als u camerabeelden heeft van de locatie Franklinstraat of in de directe omgeving rond 21:55 uur waarop mogelijk de verdachten te zien zijn, horen wij dat graag.