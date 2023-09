Twee doden na verkeersongeval Boerengatbrug

Zaterdagavond omstreeks negen uur kreeg de politie een melding binnen van een verkeersongeval bij de Boerengatbrug. Twee voetgangers werden hierbij aangereden door een bestuurder in een bestelbus. De slachtoffers werden gereanimeerd, maar dit mocht helaas niet meer baten; beide personen zijn overleden. De bestuurder van het voertuig is doorgereden.

Getuigen gezocht

De politie is nog druk bezig met het onderzoek maar het heftige ongeval. Er wordt gesproken met getuigen en camerabeelden worden veilig gesteld. Inmiddels is het betrokken voertuig gevonden en in beslag genomen, maar er is nog geen verdachte aangehouden. Alle informatie over het ongeval is daarom welkom. Heeft u iets gezien of heeft u andere tips die ons onderzoek verder kunnen helpen? Geef het door via de onderstaande opties.