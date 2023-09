Jongen (16) aangehouden voor zware mishandeling

Het slachtoffer (70) liep vrijdag 1 september 2023 in een winkelcentrum aan de Heksenwaag. Op dat moment kwam er een jongen op een bromfiets door het winkelcentrum rijden. Het slachtoffer zei daar wat van. De jongen was daar niet van gediend en sloeg het slachtoffer meerdere malen in zijn gezicht. Omstanders probeerde de zaak te sussen. Voordat de verdachte weg kon rijden is er een foto van zijn kenteken gemaakt. Een omstander ontfermde zich over het slachtoffer die bloedde in zijn gezicht en mogelijk een gebroken neus had.

Aanhouding

De politie werd gebeld en een onderzoek werd ingesteld. Via het kenteken kwamen de agenten uit bij een adres. Daar bleek wel de bromfiets te staan. De moeder van de verdachte gaf aan dat haar zoon niet thuis was maar dat hij wel had verteld dat een man tegen zijn scooter had geschopt en dat hij daarom ruzie met hem had gekregen. Op zaterdag 2 september 2023 in alle vroegte is de verdachte in zijn ouderlijk huis aangehouden.