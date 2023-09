Man grijpt beveiliger bij de nek

De politie werd gewaarschuwd toen bleek dat de man zich vervelend gedroeg voor een horecagelegenheid aan de Markt. Vervolgens beledigde hij een politieagent en greep een beveiliger bij de keel. Toen agenten vervolgens de man wilden aanhouden ging hij er te voet vandoor. Een van de dienders zette de achtervolging in en werkte de verdachte uiteindelijk naar de grond. De man is overgebracht naar het politiebureau en enige tijd later met een proces-verbaal op zak in vrijheid gesteld.