Man met verward gedrag zorgt voor chaos

Op vrijdag 1 september 2023 om 12.50 uur kwam de eerste melding binnen vanuit de Munttorenstraat. Er zou een vechtpartij zijn tussen een man en een vrouw. De man zou ook een mes in zijn hand hebben. Meerdere soortgelijke telefoontjes kwamen achter elkaar binnen en surveillance eenheden werden met spoed die kant op gestuurd.

Mishandeling

In de straat troffen ze een hevig geƫmotioneerde pakketbezorgster aan. Die verklaarde dat ze vanuit het niets door een man op haar hoofd was geslagen toen ze bij de flatwoningen stond te wachten op iemand die een pakje kwam ophalen bij haar. Na de mishandeling was ze weggerend toen ze zag dat de man een mes in zijn hand had.

Vernieling

Ook meldden zich meerdere getuigen bij de agenten die het voorval gezien hadden. Ze hadden ook gezien dat de man wegliep en met het mes zwaaiende bewegingen maakte. Ook stak hij het mes in het zadel van een geparkeerde brommer. De getuigen wisten te vertellen dat het een bewoner van de flat was en ook op welke etage hij woonde.

Aanhouding

Agenten braken de voordeur van zijn woning open maar hij bleek daar niet te zijn. Bij de berging, die bij zijn woning hoort, zagen de agenten bloedsporen. Maar na het openen van de deur bleek hij ook daar niet te zijn. Wel vonden ze een bebloed mes. Er werd een zoekactie opgestart door de eenheden en er werd een buurtonderzoek gehouden. Toen kwam de melding dat de verdachte op het terrein van de Universiteit zou lopen. En daar werd de 31-jarige man uiteindelijk, na dreiging met het gebruik van een stroomstootwapen, aangehouden. Hij is naar het bureau gebracht waar hij is ingesloten voor de nacht. Er wordt hem mishandeling, bedreiging en vernieling ten laste gelegd. Naast het strafrechtelijk traject wordt er ook een zorgtraject opgestart in verband met zijn zorgelijke verwarde gedrag.