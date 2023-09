Meisje (14) beroofd van veertig euro

Het meisje zat op vrijdag 1 september om 15.00 uur bij een bushalte aan de Irenestraat. In haar hand had ze haar telefoon met een doorzichtig hoesje. Achter dat hoesje zaten enkele bankbiljetten. Op dat moment fietsten er drie jongens voorbij. Die stopten en een van de jongens kwam teruglopen en vroeg de tijd aan haar. Voordat ze het wist werd de telefoon uit haar handen gegrist en rende de jongen weg. Onder het rennen haalde hij het geld uit het hoesje en gooide de telefoon op straat. Daarna fietsten de jongens weg het meisje radeloos en geschrokken achterlatend.

Verdachte

We zijn op zoek naar deze laffe jongen van ongeveer 15 jaar. Hij is mogelijk van Marokkaanse afkomst met in ieder geval een licht getinte huidskleur. Hij fietste op een zwarte fiets en heeft donkerkleurige ogen. Hij was gekleed in een donker joggingspak. Ondanks dat het signalement summier was hopen we toch dat mensen ons kunnen helpen deze jongen op te pakken. Heeft u informatie bel dan 0900-8844 of anoniem met 0800-7000. De les die we uit dit incident kunnen trekken is dat bankbiljetten achter een doorzichtig hoesje stoppen misschien geen goed idee is. Sommige mensen hebben daar oog voor en willen op een makkelijke manier geld hebben zoals deze lafaard.