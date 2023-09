Politie onderzoekt autobrand

De zaak wordt inmiddels door de recherche onderzocht. Daarbij houdt de politie sterk rekening met een wraakactie in het criminele milieu. Na de brand is buurtonderzoek gedaan en werden camerabeelden veiliggesteld. Ook werd de eigenaar van de auto om een verklaring gevraagd, de man wilde weinig kwijt aan de politie.

President Kennedylaan

Vrijdagavond 1 september rond 23.45 uur brandde er ook een auto uit aan de President Kennedylaan. Ook deze zaak heeft de politie in onderzoek. De zaak staat los van de autobrand aan de Reginadonk.

Tips

Weet u meer van deze zaak en heeft u nog niet met de politie gesproken? Of heeft u camerabeelden beschikbaar? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen en de beelden met ons delen via dat formulier. Vermeld daarbij altijd zaaknummer 2023222968 voor de Reginadonk en 2023223901 voor de President Kennedylaan.