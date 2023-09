Vervelende stapper aangehouden

De politie werd door de beveiliger gewaarschuwd omdat de man zich vervelend bleef gedragen. Agenten spraken de verdachte aan en fouilleerde hem omdat hij mogelijk een mes bij zich zou hebben. Dat bleek niet het geval. De man werd gesommeerd weg te gaan en de agenten vertrokken. Na een paar minuten bleek dat de Bergenaar een café probeerde binnen te komen waar hij kort daarvoor de beveiliger had bedreigd. Daarop is de man aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Omdat hij niet meewerkte aan zijn aanhouding werkten agenten de verdachte naar de grond. Hij is overgebracht naar het politiebureau waar hij met een bekeuring op zak weer in vrijheid is gesteld. Ook kreeg hij een gebiedsverbod voor het centrum van Bergen op Zoom. De man mag zich daar 48 uur lang niet vertonen.