Drie aanhoudingen voor diefstal met geweld

Op donderdagnacht 14 september kreeg de politie rond 03:00 uur een melding dat een 18-jarige jongen uit Gorinchem beroofd zou zijn door drie mannen op het Stationsplein in Utrecht. Eén van de mannen spoot daarbij pepperspray in het gezicht van het slachtoffer die daardoor niets meer kon zien. Niet snel daarna kon de politie twee verdachten aanhouden. Later werd ook een derde verdachte aangehouden. De drie verdachten zijn 37, 47 en 30 jaar en hebben geen vaste woon en verblijfplaats in Nederland. Alle drie de verdachten zijn voorgeleid aan de Rechter-Commissaris en zijn in bewaring gesteld