Twee aanhoudingen na plofkraak juwelier

De knal was in een groot deel van Haarlem te horen. Door de explosie sneuvelde meerdere ramen van woningen boven winkels. Meerdere personen probeerden goederen te stelen en gingen er met een onbekende buit vandoor op een scooter.



Direct werd er een grote zoekactie gestart. Daarbij werd onder meer gebruik gemaakt van de helikopter en een politiehond. Twee personen zijn bij deze zoekactie in het centrum van Haarlem aangehouden. Hun rol en betrokkenheid bij de plofkraak zal worden onderzocht.



Mensen met informatie of (camera)beelden kunnen contact opnemen met 0900-8844. Beelden kunnen verstuurd worden via www.politie.nl/upload



2023203241