Explosie horecagelegenheid Holendrechtplein

Rond 04.30 uur worden agenten naar een horecagelegenheid aan het Holendrechtplein gestuurd. Daar is een harde knal gehoord en is schade ontstaan. Kort daarvoor loopt een man in het zwart gekleed uit de richting Ochtenhof naar het pand. Daar gooit of plaats hij een explosief bij de toegangsdeur. Hierna gaat de verdachte er snel vandoor richting Ochtenhof. Op het moment bevinden zich geen personen binnen. Ter plaatse zien de agenten dat er schade is ontstaan aan een ruit. Niemand is gelukkig gewond geraakt. De Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) en specialisten van de Forensische Opsporing (FO) komen ter plaatse om onderzoek te doen.

De recherche wil graag getuigen spreken die hebben gezien dat het explosief door de verdachte is gegooid of geplaatst.

Getuigenoproep

De politie komt dan ook graag in contact met getuigen. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.