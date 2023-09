Poging overval slijterij Molukkenstraat

Omstreeks 18.50 uur komt een man de slijterij binnen lopen. De aanwezige medewerker, die zich achterin de zaak bevindt, loopt naar hem toe om hem als klant te helpen. De man trekt vervolgens uit het niets een mes en bedreigt de medewerker. Hierbij eist de verdachte geld. De medewerker besluit de winkel uit te rennen waarbij hij op straat om hulp roept. De verdachte rent kort hierna zonder buit de winkel uit in de richting van het Ceramplein achter het badhuis langs. De medewerker blijft geschrokken achter. De gealarmeerde agenten zoeken nog naar de verdachte in de omgeving maar wordt helaas niet meer aangetroffen.

Signalement verdachte:

- Man

- ongeveer 20 jaar

- (Licht) getinte huidskleur.

- Nederlands sprekend

- Slank postuur

- 1.75 meter lang

- Zwarte capuchon, petje daaronder

- Zwarte jas

- Grijs/antraciet joggingsbroek

- Schoudertas

Ter plaatse zijn Forensische Opsporing en de recherche een uitgebreid onderzoek gestart en komen graag in contact met getuigen.

Getuigenoproep

De politie komt dan ook graag in contact met getuigen van deze poging overval. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.

BVH NR: 2023212814