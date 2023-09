Jongen mishandeld tijdens straatroof Papendrecht

Een jongen staat dinsdagavond 19 september rond zeven uur in de buurt van een parkeergarage bij een pizzeria te roken als een groep jongens op hem afkomt lopen. De jongens beginnen het slachtoffer te slaan en nemen de tas van hem mee. Vervolgens vluchten ze in de richting van de Muilwijkstraat. Een dag later kon een verdachte in zijn woning worden aangehouden. Het gaat om een 20-jarige man uit Papendrecht.

Getuigen gezocht

De politie sluit echter meerdere aanhoudingen niet uit en is daarom op zoek naar informatie dat het onderzoek verder kan helpen. Heeft u iets gezien of andere informatie dat ons verder helpt? Geef het door via de onderstaande opties. Ook camerabeelden zij welkom.