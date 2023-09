Onderzoek leidt naar loods met gestolen ladingen

Moerdijk - De politie heeft in een lopend onderzoek woensdag 20 september in een loods in Moerdijk een grote hoeveelheid goederen aangetroffen die van diefstal afkomstig zijn. Naast duizenden statiegeldkratten is een complete lading met trampolines aangetroffen. Deze zijn eerder in Boxtel gestolen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht en het onderzoek wordt voortgezet. De eigenaar van de betrokken loods heeft niks met de diefstallen te maken.