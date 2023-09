Vrouw die ruim 3000 keer onnodig 112 belde aangehouden

De vrouw belde met een telefoon zonder simkaart. Met de hulp van diverse instanties kon de politie wel achterhalen uit welke omgeving de telefoontjes kwamen, maar vonden ze nog geen concreet adres. Ook in de ochtend van 21 september belde de vrouw anoniem naar 112, alleen dit keer ook met haar privételefoon. De oplettende centralist legde meteen de link met de eerder ontvangen neptelefoontjes.

Het adres kon uitgelezen worden en onze collega’s troffen vervolgens de vrouw aan in haar woning in Velp. Hier verleende zij alle medewerking, gaf eerlijk toe dat zij de beller was en werd haar telefoon in beslag genomen. De politie gaat de toedracht nu verder onderzoeken, waarna ook vervolgstappen worden bepaald. Hulpverlening wordt daarbij niet uitgesloten.

Onnodig 112 bellen is een groot probleem

In 2022 werd het alarmnummer 112 bijna 3,5 miljoen keer gebeld. Bijna 40% van deze oproepen werd niet doorgezet naar de hulpdiensten, omdat het ging om misbruik of oneigenlijk gebruik van het noodnummer. Het bezorgt de politie en andere hulpverleners veel onnodig werk en wordt als een zwaar vergrijp gezien.

112 Misbruik is strafbaar

Bij een valse 112-melding wordt degene die de valse melding heeft gedaan, opgespoord. Als je een valse melding doet (dit betekent: zeggen dat er iets gebeurt, wat niet waar is), of misbruik maakt van 112 (alleen bellen en de verbinding verbreken of lachen, schreeuwen, schelden, etc.), dan pleeg je een misdrijf. De politie zal dan ingrijpen en dat kan resulteren in een taak- of zelfs gevangenisstraf.