Aanhouding na explosie ’s-Gravendijkdreef

Woensdag omstreeks 11.50 uur schrikt de bewoner van een harde knal aan de voorzijde van het huis. Hij loopt naar de voordeur, opent deze en ziet een jongen voor de woning staan met een brandende fles in zijn hand. Hij ziet de verdachte vervolgens de fles door een kapot raam van de woning naar binnen gooien. Hij overmeestert samen met omstanders de verdachte waarna ze hem overdragen aan de toegesnelde politie. Als het sein veilig voor de brandweer is gegeven kan deze met blussen beginnen. De woning is zo zwaar beschadigd door de brand dat deze onbewoonbaar is verklaard.

Forensische opsporing en de recherche zijn ter plaatse direct een uitgebreid onderzoek gestart.

Maandagavond 18 september was deze woning ook al het doelwit van een explosie. De recherche onderzoekt het verband tussen beide explosies en komt graag in contact met getuigen of mensen die beelden hebben van maandag 18 september omstreeks 22.25 uur en woensdag 20 september omstreeks 11.50 uur.

Getuigenoproep

De politie komt dan ook graag in contact met getuigen. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van, sociale media, beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.