Politie doet dringende oproep naar minderjarige slachtoffers van afpersing; Amsterdam- Oost

In augustus van dit jaar is de recherche gestart met een grootschalig onderzoek naar afpersing. Op 14 september heeft de politie een 19-jarige bewoner uit IJburg aangehouden. De recherche is de verdachte op het spoor gekomen naar aanleiding van een mishandeling op straat. Ter plaatse blijkt de verdachte het minderjarige slachtoffer te hebben mishandeld omdat hij een geldbedrag van hem wilde.

De mishandeling en afpersing blijkt niet de eerste te zijn. Uit onderzoek van de recherche blijkt dat er sinds juni 2023 meerdere minderjarigen slachtoffer zijn geweest van afpersing door de aangehouden verdachte of daarin zijn betrokken. Vooralsnog heeft nog niet eenieder zich gemeld bij de politie voor het doen van aangifte. Het onderzoeksteam is op zoek naar minderjarige slachtoffers en hun ouders/verzorgers om zicht te krijgen op de omvang van de afpersingen.

Slachtoffers/aangevers

Herkent u zichzelf in dit verhaal? Bent u één van de ouders/verzorgers wier kind slachtoffer is van de afpersingen in IJburg? Dan doet de recherche een dringende oproep aan u. Voor het doen van aangifte kunt naar het politiebureau aan de Atje Keulen-Deelstraat 2 te Amsterdam gaan. Wilt u liever eerst contact hebben met een politiemedewerker zonder direct aangifte te doen? Ook dan kunt u bij het politiebureau terecht.