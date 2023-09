Tweede aanhouding na explosie Egoli

In de nacht van vrijdag op zaterdag is het rond 04.30 uur raak als er op de Egoli in Amsterdam Zuidoost een explosief afgaat. Hierbij raakt de woning beschadigd. In de omgeving van de Egoli weet de politie direct een 20-jarige Amsterdammer aan te houden op verdenking van betrokkenheid bij deze explosie. De Teamleider Explosieven Veiligheid, Forensische Opsporing en de recherche starten direct een uitgebreid onderzoek. Woensdagmiddag, 20 september 2023, kon een tweede verdachte worden aangehouden. Omdat deze tweede verdachte nog in beperkingen zit, is de politie terughoudend met het geven van informatie over deze zaak.

De recherche gaat onverminderd door met het onderzoek. Meer aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten.

Getuigenoproep:

Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.