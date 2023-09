Zorgwekkende stijging explosies: ‘Dit excessief geweld moet stoppen’

Expertise

Met de sluiting van panden door de Burgemeesters is de acute dreiging vaak weg, maar het politiewerk gaat verder. Paauw: ‘Rechercheteams zetten alles op alles om te achterhalen wie er verantwoordelijk zijn: wie zijn de uitvoerders, de opdrachtgevers en de slachtoffers? Zijn er onderliggende verbanden? Het zijn vragen die niet eenvoudig te beantwoorden zijn en op alle vlakken van het politiewerk heel veel expertise, tijd en energie kosten.’

Heterdaad

Ook het feit dat de politie snel ter plaatste is, werpt zijn vruchten af. Dat leidde bij de explosies van afgelopen zaterdagochtend én woensdagmiddag al direct tot een aanhouding op heterdaad. In dit laatstgenoemde onderzoek deed de recherche vandaag een tweede aanhouding. ‘Een mooi succes, maar ook dit onderzoek gaat onverminderd verder en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten,’ aldus de hoofdcommissaris

Meldingsbereidheid

De politiechef roept alle inwoners van de eenheid Amsterdam op om meer informatie te delen en direct melding te doen van verdachte situaties. De gevaarsetting voor ondernemers, omwonenden, voorbijgangers én voor alle hulpverleners ter plaatse is bij dit soort praktijken vanzelfsprekend groot. Om de daders op te sporen heeft de politie alle burgers hard nodig. Zij kennen hun straat, hun wijk en hun bewoners tenslotte het beste. Ook als er iets niet klopt in het straatbeeld, valt dat hen als eerste op. Paauw: ‘Informatie doorgeven aan de politie is daarom van cruciaal belang. Toch zien we desondanks dat er weinig informatie wordt gedeeld. Te vaak zijn de mensen uit de buurt, maar soms ook de slachtoffers zelf, zwijgzaam. Dat moet echt anders.’

Melden helpt

Zie jij verdachte situaties? Bel dan altijd 112. Heb je informatie over (de achtergronden van) een explosie? Meld het dan ook! Bel 0900-8844 of vul een tipformulier in op www.politie.nl. Mocht je het eng of spannend vinden om te melden dan kan dat ook altijd anoniem of vertrouwelijk. Maak dan gebruik van Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of van het Team Nationale Inlichtingen (088-6617734). Dat is een afdeling getraind in het afschermen van tipgevers en informanten. Zij zijn getraind om op onopvallende wijze informatie in te winnen en de tipgever ten alle tijden te beschermen.