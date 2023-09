Jongen (16) steelt geld uit portemonnee van vrouw in rolstoel

Het slachtoffer deed aangifte. Zij vertelde dat zij rond 19.00 uur in haar elektrische rolstoel samen met een 88-jarige bekende van haar die met een rollator liep, onderweg was naar de supermarkt. Ze zag op de Hellingbaan vanuit de richting van de parkeergarage een jongen op een step aankomen. Hij stopte bij haar en pakte haar portemonnee die op het dienblad op haar schoot lag. Hij nam daaruit een bankbiljet van vijf euro en een twee euro muntstuk. Hij legde daarna de portemonnee weer terug op het dienblad en liep weg.



Aanhouding

De politie zag rond 19.55 uur op de Aagje Dekenstraat een jongeman, die helemaal voldeed aan het signalement staan bij een man in een scootmobiel. Er was hier (nog) geen sprake van een strafbaar feit. Ze besloten de jongen voor de eerdere diefstal als verdachte aan te houden. Hij werd tijdens het verdere onderzoek door de aangeefster en de getuige herkend. Hij heeft vanmorgen de diefstal toegegeven. Hij was het biljet kwijtgeraakt en had in de supermarkt van die twee euro nog twee pakjes frisdrank gekocht.