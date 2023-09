Meer dan honderd boetes bij inzet touringcar

Vanuit de touringcar neemt men de overtredingen waar, vooral met betrekking tot het gebruik van de telefoon terwijl men aan het rijden is. In de omgeving van de touringcar reden twaalf onopvallende politieauto's, waarvan drie auto’s van de KMAR. Zij zorgden ervoor dat de automobilisten die in overtreding waren, werden staande gehouden. De effectieve controle tijd bedroeg zes uur en in die tijd werd er 347 kilometer gereden.

Er werd gecontroleerd op de volgende wegen:

- A16 tussen Hazeldonk en Randweg Dordrecht;

- A58 tussen het knooppunt Galder en het Knooppunt de Baars;

- A27 tussen knooppunt Sint Annabosch en knooppunt Hooipolder;

- A59 tussen Waalwijk en Knooppunt Zonzeel;

- De Midden Brabantweg tussen Tilburg en Waalwijk;

- De Ringbaan West te Tilburg;

- De Backer en Ruebweg te Breda.



In het totaal werden er 111 bekeuringen uitgeschreven voor de volgende feiten:

- 89 x voor het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het autorijden;

- 7 x voor het niet tonen op eerste vordering van het rijbewijs;

- 5 keer overtreding van de maximale snelheid;

- 3 x voor het niet dragen van de gordel;

- 2 x voor negeren rood licht;

- 1 x bumperkleven;

- 1 x negeren breedte bord (bij inhalen);

- 1 x K172 (overige afleiding in het verkeer);

- 1 x voor een verlopen APK.



Verder werd er van één automobilist het rijbewijs ingevorderd, omdat hij 160 km / uur reed (na correctie) reed, waar 100 km/ uur was toegestaan.