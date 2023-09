Recherche houdt passantenonderzoek aan Strausslaan

Roosendaal - De recherche houdt zaterdag 23 september tussen 12.00 uur en 16.00 uur een passanten onderzoek aan de Strausslaan. Dit in verband met onderzoek naar de overleden 44-jarige Poolse vrouw die daar op zaterdag 19 augustus werd gevonden. Een 41-jarige verdachte is in verband met de zaak aangehouden.