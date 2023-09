Twee verdachten opgepakt na gewapende overval

Kort voor 18.00 uur kwam er een melding binnen van twee personen die in donkere kleding en met een masker met een vuurwapengelijkend voorwerp het pand binnen gingen en geld eisten. Korte tijd later kwamen ze naar buiten en vluchtten met een scooter richting nabijgelegen park. Het is niet bekend of ze iets buit hebben gemaakt. Het toeval wilde dat er net een politiepatrouille op weg was naar een andere melding en er dicht bij in de buurt waren. Agenten zagen de scooter rijden en hebben vervolgens een van de verdachten van de scooter getrokken en aangehouden. De ander vluchtte te voet verder en kon korte tijd later aangehouden worden nadat hij was gevonden en gebeten door de hond die de politie inzette. Beide verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau.