Aanhouding in onderzoek woningoverval

Een 82-jarige man is op woensdag 19 april rond het middaguur nietsvermoedend zijn appartement aan het stofzuigen in een zorgcomplex in Margraten. Vanwege de warmte heeft de man ramen en deuren opengezet. Hij schrikt op als hij op zijn schouder wordt getikt. Plots staat hij oog in oog met twee onbekende mannen. “Je geld of je leven”, dreigen ze. Onder dwang moet de bejaarde man zijn pinpas met bijbehorende pincode afgeven. De twee overvallers vluchten en laten de bejaarde man in doodsangst achter. Even later wordt er een fors geldbedrag gepind met de gestolen pinpas.

Op dinsdag 29 augustus ging een nieuw seizoen van het televisieprogramma Opsporing Verzocht van start. Daarin werd meteen aandacht gevraagd voor het onderzoek. Er werden beelden van de pinnende verdachte getoond en het slachtoffer deed zijn verhaal. Mede dankzij de vele tips die dat opleverde, kon afgelopen maandag een 19-jarige man uit Kerkrade worden aangehouden. Hij wordt ervan verdacht de pinnende verdachte te zijn. Het onderzoek gaat onverminderd door.