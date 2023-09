Wie was getuige van een mishandeling op het Ronak Mela-festival?

Het slachtoffer komt net terug van een toiletbezoek, als hij door de groep wordt belaagd. Het slachtoffer krijgt meerdere klappen tegen zijn hoofd, tegen zijn bovenlijf en wordt met brute kracht tegen een hek aangeduwd. Ook bijt één van de daders hem in zijn vinger. De mishandeling zou rond 18.45 uur op het festivalterrein hebben plaatsgevonden, kort voor de finale van het evenement.

Getuigenoproep

Was u getuige van dit incident? Of heeft u informatie over een mogelijke achtergrond of aanleiding? Of beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na de mishandeling? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden. Benoem daarbij altijd het registratienummer: 2023190195.