Nieuwe aanhouding voor mishandeling in tram

Dit incident vond plaats op vrijdag 8 september. De verdachte, een 16- jarige jongen uit Leiden zit nog steeds vast. De rechter heeft vandaag beslist dat hij nog langer in voorarrest moet blijven.

Online was een video van het geweldsincident te zien. In dit onderzoek heeft de politie eerder vier vrouwen (19, 17, 16 en 16 jaar) uit Den Haag aangehouden. De 19-jarige verdachte is op vrije voeten gesteld door het Openbaar Ministerie. De andere drie verdachten zijn voorgeleid hun voorarrest is onder strenge voorwaarden geschorst.

Aangifte slachtoffer



Op de beelden is te zien dat er een mishandeling plaatsvindt waarbij meerdere personen zich tegen één man hebben gekeerd. Er wordt geschopt en geslagen. Ook lijkt iemand op de beelden een stekende beweging te maken richting de man. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.