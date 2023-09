Politie houdt twee verdachten aan in onderzoek naar fietsendiefstal

De politie startte een onderzoek nadat zondag 17 september in alle vroegte een elektrische fiets was weggenomen op het Stationsplein. De e-bike was daar eerder gestald, maar bleek die zondag gestolen te zijn. Het onderzoek leidde de politiemensen naar een woning aan de Philipslaan. Toen ze daar donderdagavond 21 september een onderzoek instelden, troffen ze niet alleen de zondag gestolen fiets aan, maar nog een aantal andere fietsen en fietsonderdelen.

Twee aanhoudingen

In de woning was een 41-jarige man uit Polen aanwezig. De man heeft voor zover nu bekend is, geen vast adres in ons land. Even later arriveerde ook de bewoonster, een 35-jarige Roosendaalse. Beide mensen zijn aangehouden op verdenking van heling. Ze zitten nog vast.

Foto’s op Facebook

Alle fietsen en fietsonderdelen zijn voor nader onderzoek in beslag genomen. Op de Facebookpagina van basisteam Roosendaal staan foto’s van de fietsen. Mensen die menen hun eigendom te herkennen, kunnen contact opnemen met de politie. Bel hiervoor 0900-8844 en vermeld dat het gaat om zaak 2023242417.