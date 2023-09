Politie pakt man op in onderzoek naar steekincident

Politiemensen reageerden dinsdag 19 september rond 22.20 uur op een melding van een steekincident aan de Sterkenburg. Agenten troffen daar een gewonde man aan. De man, een 24-jarige inwoner van Vlissingen, verklaarde dat hij gewond was geraakt na een incident in een woning aan de Bloemenlaan. In die woning troffen de politiemensen vervolgens een 50-jarige vrouw uit Vlissingen aan. Zij is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De woning aan de Bloemenlaan werd verzegeld en als plaats-delict bestempeld. Rechercheurs van Forensische Opsporing hebben er onderzoek gedaan.

Tijdens het onderzoek en tijdens de verhoren kwam naar voren dat de 50-jarige vrouw slachtoffer is geworden van geweld en dat zij zich dinsdagavond 19 september mogelijk heeft verdedigd. De eerder aangetroffen gewonde man kwam daarbij in beeld als verdachte.

Hij is donderdag 21 september aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De politie zet het onderzoek voort.