Politie treft flinke partij illegaal vuurwerk aan

Ook nam de politie een shell, nitraten en lanceerbuizen voor het illegale vuurwerk in beslag. De politie was naar de woning gegaan nadat tijdens een nog lopend politieonderzoek bleek dat er vermoedelijk vuurwerk in de woning in Halsteren lag. Er is (nog) niemand aangehouden. De bewoner van de woning moet op een later moment een verklaring komen afleggen op het politiebureau.

Reactie van de burgemeester

Politie en de gemeente Bergen op Zoom werken samen in de strijd tegen illegaal vuurwerk. Burgemeester Margo Mulder: “Gemeente Bergen op Zoom neemt het bewaren van zwaar illegaal vuurwerk hoog op, zeker als dat in een woonwijk gebeurt. Als het mis gaat, zijn de gevolgen niet te overzien. We zijn voornemens om bestuursrechtelijke maatregelen te treffen in de richting van deze bewoner. Ik wil de ernst van deze zaak graag onderstrepen, om te voorkomen dat er nog meer van dergelijke misdrijven in onze gemeente plaatsvinden. We zullen hiertegen met alle beschikbare middelen optreden.”