Grote drugsvangst in woning Zeist

Agenten van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid controleerden vrijdag 15 september een voertuig naar aanleiding van een verdachte situatie in Nieuwegein. Daarbij zijn drugs aangetroffen en de verdachten werden aangehouden. De DSI (Dienst Speciale Interventies) heeft daaropvolgend een instap gedaan in een woning in Zeist. Bij de doorzoeking van die woning aan de Brugakker trof de politie een aanzienlijke hoeveelheid harddrugs aan. Die werd in beslag genomen en wordt op een later moment vernietigd.