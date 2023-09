Spookrijder A73 aangehouden

Agenten wisten de bestuurder van auto, een 29-jarige man uit Bilzen (BE), ter hoogte van afslag Horst-Noord aan de kant te zetten. Bij nadere controle van zijn voertuig bleek hij in het bezit te zijn van airsoftwapens.

Twee vrachtwagens liepen rond dezelfde tijd en op hetzelfde traject materiƫle schade op. Onderzocht wordt of deze schade een relatie heeft met de spookrijdactie.



Aangehouden

De automobilist is aangehouden ter zake artikel 5A Wegenverkeerswet en artikel 13 lid 1 Wet Wapens en munitie. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex en zal daar verhoord worden. Zijn voertuig is afgesleept en wordt verder onderzocht.