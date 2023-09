Politie onderzoekt steekincident omgeving Roptastate Leeuwarden

Het lukte het slachtoffer zelf om zelf het alarmnummer te bellen. Meerdere politie-eenheden en ambulance gaan direct ter plaatse. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd om behandeld te worden aan zijn verwondingen.

Incident mogelijk eerder op de avond

Politieonderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. Het slachtoffer zou door een persoon belaagd zijn in de omgeving van de Humaldastate en de Roptastate. De verdachte zou op de fiets zijn vertrokken in de richting van Kalverdijkje. Het is mogelijk dat het incident eerder plaatsvond, in de late uren van vrijdagavond.

Iets gezien of gehoord?

Er is ter plaatse sporenonderzoek verricht en agenten hebben met getuigen gesproken. Heeft u informatie die ons verder kan helpen in het onderzoek? Dan komen we graag met u in contact. Ook als er iets geregistreerd is op uw deurbel- of beveiligingscamera uit de omgeving, willen we dat graag weten. Bel de politie: 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000.