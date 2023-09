Politie onderzoekt steekincident Kerkstraat Assen

De melding komt omstreeks 01:00 uur binnen bij de meldkamer. Meerdere eenheden gaan ter plaatse. In de Kerkstraat wordt het slachtoffer aangetroffen. De man uit Assen is gecontroleerd door ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis vervoerd.

Meerdere politie-eenheden hebben in de omgeving direct gezocht naar de verdachte. Ook wordt een Burgernetmelding verstuurd met daarin een signalement. Het zou gaan om een man van ongeveer 18 jaar. De verdachte droeg een rode trui en zwarte broek. Ondanks inspanningen om de verdachte te vinden, is hij niet meer aangetroffen.

Politieonderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. Er is met getuigen gesproken en er zijn camerabeelden bekeken. Ook gaan we verder in gesprek met het slachtoffer om zijn verhaal te horen. Heeft u informatie die ons verder kan helpen in het onderzoek? Dan komen we graag met u in contact. Ook als er iets geregistreerd is op uw deurbel- of beveiligingscamera uit de omgeving, willen we dat graag weten. Bel de politie: 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000.